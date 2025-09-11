Kassam Tugayları, Cibaliya'daki Tank Saldırısının Görüntülerini Yayımladı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Cibaliya bölgesinde 8 Eylül'de düzenlenen ve 4 İsrail askerinin öldüğü tank saldırısına ait görüntüleri yayımladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 19:49
Kassam Tugayları, Cibaliya saldırısının görüntülerini yayımladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 İsrail askerinin öldüğü saldırıya ait görüntüleri kamuoyuna sundu.

Görüntülerde neler yer alıyor?

Kassam tarafından yayınlanan videoda, 8 Eylül tarihinde Cibaliya'da düzenlenen saldırının, İsrail tankına yönelik olduğu belirtiliyor. Videoda, Kassam mensuplarının bir patlayıcı hazırladığı, Cibaliya'nın merkezindeki El-Ömeri bölgesinde hedef olarak seçilen Merkava tipi bir İsrail tankına müdahale edildiği görülüyor.

Videoda bir Kassam üyesinin tanka çıkarak patlayıcıyı taret kısmından içeri bıraktığı, patlayıcının infilak etmesi sonucu tankın ve içindeki askerlerin yandığı gösteriliyor. Yayın sırasında ve sonunda, bu tür saldırıların tekrarlanacağına dair mesajlar veriliyor.

Operasyon ve resmi açıklamalar

Kassam Tugayları, bu eylemin İsrail'in Gazze'yi işgal etmeyi hedefleyen saldırılarına karşı başlatılan "Musa'nın Asası" Operasyonu kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Grup, ayrıca 3 Eylül tarihli Telegram paylaşımında, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını taşıyan operasyonuna karşı bu hamleyi başlattıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusunun 8 Eylül tarihli yazılı açıklamasında ise, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir tankın içine bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü ve 1 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Bu gelişmelerin bağlamında, İsrail Güvenlik Kabinesi de 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Yayınlanan görseller ve resmi açıklamalar, bölgedeki gerilimin ve operasyonel karşılıklı eylemlerin sürdüğüne işaret ediyor.

