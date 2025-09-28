Kassam Tugayları: Gazze'de 2 İsrailli Esirle İrtibat Kesildi

Tel el-Hava ve Sabra'daki saldırılar sonrası iletişim koptu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerindeki artan saldırılar nedeniyle iki İsrailli esir ve korumalarıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, son 48 saatte artan saldırılar sebebiyle Omri Miran ve Matan Angrest adlı esirler ile korumalarıyla bağlantının koptuğu ve esirlerin hayatlarının ciddi tehlike altında olduğu belirtildi.

Kassam Tugayları, esirlerin kurtarılması için İsrail ordusundan 8. Cadde'nin güneyinde Tel el-Hava Mahallesi'nden çekilmesini ve saat 18.00'den itibaren 24 saat süreyle hava saldırılarının durdurulmasını talep etti. Açıklamada bu taleplerin esirlerin sağlığı için hayati önemde olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Uyaranın üzerinden özür kalkmıştır" ifadesine yer verildi.