Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırı Düzenledi

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Tevam bölgesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, 10 kişilik bir İsrail askeri birliğine roketli saldırı düzenlendiği ve bu saldırı sonucunda ölü ve yaralıların verildiği bildirildi.

Kampanya Gerekçesi

Kassam Tugayları, bu saldırıyı Filistinlilere ve özellikle de Mescid-i Aksa dahil kutsal değerlere yönelik süreklilik arz eden ihlallere karşı bir cevap olarak duyurdu. 7 Ekim 2023'ten itibaren, bu kapsamlı saldırıların başladığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 44 bin 235 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 104 bin 638 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce insanın bulunduğu ve sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği bildirilmektedir.

Halkın çoğu, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil hedeflerin de zarar gördüğü bu durumdan dolayı zorlu günler yaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.