Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerine Yönelik Saldırılar Düzenledi

Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Hedefli Saldırılar

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, bu saldırıların İsrail askerlerini hedef aldığı belirtildi.

Beyt Lahiya'da Hedef Alma

Kassam Tugayları, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kasabasında, İsrail askerlerini taşıyan bir askeri aracın Yasin 105 füzesi ile imha edildiğini duyurdu. Saldırıda, bazı askerlerin ölü ve yaralı olduğu bilgileri paylaşıldı.

Refah'ta Tünel İstila Denemesi

Öte yandan, Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusundaki Er-Reyyan bölgesinde bulunan bir tünelin girişine yerleştirilen patlayıcıların, İsrail piyade birliklerinin tünele girmesiyle birlikte infilak ettirildiği bildirildi. Bu saldırının sonucunda da askerler arasında ölü ve yaralı sayısının olduğu ifade edildi.