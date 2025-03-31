Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları, Han Yunus'taki İsrail Tankını İmha Etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini açıkladı. Bölgedeki durumun gerginleştiğini ve tankın Han Yunus kentinin doğusunda hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ek olarak, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana, Han Yunus'un ilk kez 29 Mart'ta havan toplarıyla bombalandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart tarihinden itibaren şiddetli saldırılarına geri dönmüştü.