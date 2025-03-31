DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail Tankını İmha Etti

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:38
Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları, Han Yunus'taki İsrail Tankını İmha Etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini açıkladı. Bölgedeki durumun gerginleştiğini ve tankın Han Yunus kentinin doğusunda hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ek olarak, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana, Han Yunus'un ilk kez 29 Mart'ta havan toplarıyla bombalandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart tarihinden itibaren şiddetli saldırılarına geri dönmüştü.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!