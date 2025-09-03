Kassam Tugayları 'Musa'nın Asası Operasyonu'nu Başlattı

Gazze'nin kuzeyinde İsrail araçları hedef alındı

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini tümden işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı 'Musa'nın Asası Operasyonu'nu başlattığını açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram sayfasından yayımladığı videoda savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde İsrail ordusuna ait araçları operasyon kapsamında hedef aldığını duyurdu.

Yayımlanan görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail'in 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonuna karşılık olarak aynı adlı operasyonu başlattığı belirtildi. Görüntülerde, Kassam savaşçılarının İsrail askerlerini taşıyan bir araca bomba yerleştirdiği ve patlatıldığı, ayrıca antitank roketleriyle İsrail tanklarının hedef alındığı sahneler yer aldı.

Kassam açıklamasında, operasyonda İsrail ordusuna ait araçların 'Yasin' roketleri ve otomatik silahlarla hedef alındığı kaydedildi. Grup, operasyon sonucunda İsrail askerlerinden ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi vermedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise bugün Gazze Şehri'ni kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun resmen başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, yaklaşık dört haftadır Gazze kentinde geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar yürütüyor; bu operasyonlar bölgedeki Filistinlilere yönelik olarak binden fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına yol açtı.