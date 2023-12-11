Kassam Tugayları'ndan duyuru: Son 48 saatte 40 İsrail askeri öldürüldü!

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan duyuruda son 48 saat diliminde 40 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan 44 askeri aracın da imha edildiği yapılan açıklamada yer alan detaylardan biri oldu.

Kassam Tugayları'ndan duyuru: Son 48 saatte 40 İsrail askeri öldürüldü!
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Hamas'ta askeri kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları Telegram hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tüm cephelerinde 44 askeri aracı tamamen veya kısmen imha ettik." ifadelerine yer verildi. 

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "Şeridi’ne karadan giren İsrail güçlerini hedef aldığı eylemlerinde 40 İsrail askerini öldürdükleri ve onlarcasını yaraladıkları." iddia edildi.

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İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait saha komutanlığının merkez noktasının hedef alındığı belirtildi. 

Filistin ile İsrail arasında başlayan 7 Ekim tarihli savaşta her geçen gün daha şiddetli devam ederken taraflardan gelen her duyuru da kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. 

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