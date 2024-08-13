Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e Roketli Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv şehri ve çevresine yönelik iki roketle saldırdığını açıkladı. Bu saldırının, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Kassam Tugayları tarafından yapılan duyuruda, "Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kasıtlı olarak yerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini iki M90 roketiyle bombaladı" ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu ise, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden birinin açık denize düştüğünü ve saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığını bildirdi. Ayrıca, sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin ise tespit edildiği duyuruldu.

tel aviv'de İlk Saldırı

Tel Aviv'e yönelik bu saldırı, 26 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen ilk olay olarak kaydedildi. Yerel basın, özellikle İsrail'in orta kesiminde yaşayanların duyduğu büyük bir patlama sesi hakkında bilgi verdi.