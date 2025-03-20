Kassam Tugayları: Yemen ve Gazze'den Füzelerle Destek Mesajı

Kassam Tugayları: Yemen ve Gazze'nin Füzeleriyle Birlik Mesajı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Yemen ile Gazze'den Tel Aviv'e fırlatılan füzelerin, Gazze'nin İsrail ile mücadelede yalnız olmadığını gösterdiğini duyurdu. Kassam Tugayları'ın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki kardeşlerinin verdiği büyük desteği ve onurlu duruşlarını" takdir ettiklerini vurguladı.

Ebu Ubeyde, "Bugün Yemen ile Gazze'nin füzeleri Tel Aviv semalarında buluştu. Bu füzeler, Gazze'nin, İsrail'le mücadelede yalnız olmadığını, İslam ümmeti içinde Gazze'den vazgeçmeyecek hür insanlar olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı. Yemen'in bu destek için ağır bir bedel ödediğini kaydetti.

Ayrıca, Ebu Ubeyde, Arap dünyası ve İslam ümmetine, Mescid-i Aksa'yı savunmak için mücadeleye katılma çağrısında bulundu. Bu çağrısıyla birlikte, İsrail'in gücünü kırmak ve saldırılarını durdurmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bugün Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de bir açıklama yaparak, İsrail'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisini hedef aldıklarını belirtti. Hamas'ın askeri kanadı ise, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'i 3 füze ile vurduklarını açıkladı.