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Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140 Yaşında: Anadolu'nun İlk Devlet Lisesi

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 140. kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutladı. Tarihi okul, geçmişten bugüne pek çok dönüşümün tanığı oldu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:59
Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140 Yaşında: Anadolu'nun İlk Devlet Lisesi

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140. Yaşını Kutladı

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 140. kuruluş yıl dönümünü coşku dolu etkinliklerle kutladı. Özellikle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda şehit düşen pek çok öğrencisi ile tarihe damgasını vuran bu köklü eğitim kurumu, kutlama programı ile geçmişe bir yolculuk yaptı.

Kortej Yürüyüşü ile Başladı

Etkinliklerin ilk adımı, okulun eski mezunları ve günümüz öğrencileri arasında gerçekleştirilen bir kortej yürüyüşüyle atıldı. Cevizli Park'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte katılımcılar, Anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

Müdür Mısırlıoğlu'ndan Anlamlı Mesajlar

Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Kastamonu'nun kalbinde yükselen, tarihiyle yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümünü yaşıyoruz" dedi. Mısırlıoğlu, lisenin her dönemin tanığı ve aktörü olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, "Bu büyük çınar, tam 140 yıldır öğrencilerine yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ahlak, duruş, sorumluluk ve umut vermektedir" diye ekledi.

Manevi Değer ve Geçmişin İzi

Mısırlıoğlu, okulun manevi değerlerine de dikkat çekti. Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin yalnızca akademik başarılar değil, sanat ve edebiyat gibi alanların da merkezi olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin geçmişte vatan için savaştığını hatırlatan Mısırlıoğlu, "Cumhuriyet ile birlikte çağdaşlık bayrağını taşıyan bireyler yetiştirdik" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler Devam Etti

Program kapsamında, seramik ve resim sergisi düzenlenirken, Op. Dr. Şükrü Esen Konferans Salonu'nun açılışı da gerçekleştirildi. Kutlama etkinliğine Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, okul mezunları, öğrenciler ve geniş bir vatandaş topluluğu katıldı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden...

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden...

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

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