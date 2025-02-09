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Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta 117 Köy Yolu Karla Kapandı; Çalışmalar Devam Ediyor

Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta etkili kar yağışı nedeniyle 117 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:06
Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta 117 Köy Yolu Karla Kapandı; Çalışmalar Devam Ediyor

Kastamonu, Amasya ve Tokat'taki Yol Kapalı Sayısı 117'ye Ulaşıyor

Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 117 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Kapanan Köy Yolları ve Açma Çalışmaları

Kar yağışı sonucunda şu köy yolları ulaşıma kapandı:

  • Azdavay'da 6
  • Bozkurt'ta 12
  • Cide'de 5
  • Çatalzeytin'de 15
  • Devrekani'de 4
  • Doğanyurt'ta 5
  • İnebolu'da 16
  • Küre'de 5
  • Pınarbaşı'nda 10
  • Şenpazar'da 7

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, bu kış sezonundan itibaren kar nedeniyle kapalı olan 1039 köyde 11,236 kilometre yolu tekrar ulaşıma açmayı başardı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Amasya'da 22 ve Tokat'ta 10 köy yolunda da ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların açılması için faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

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