Kastamonu, Bahreynli İlk Turist Kafilesini Ağırladı

Kastamonu, turizm tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak Bahreynli ilk turist kafilesini ağırladı. Kastamonu Valiliği öncülüğünde, 2023 yılından bu yana yürütülen çeşitli işbirlikleriyle, bölgenin tanıtımı hedefleniyor.

Bu kapsamda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri işbirliği yaparak, yurt dışı hedef pazar tutundurma çalışmaları yürütmektedir.

Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya bölgelerine yönelik bu çalışmalar çerçevesinde, 2023 yılında Kuveyt ve Bahreyn, 2024 yılında ise Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerde tanıtım programları planlanmaktadır.

Körfez ülkelerinden gelen basın, seyahat acentesi temsilcileri ve sosyal medya fenomenleri, Kastamonu'yu ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı buldular.

Bahreyn'den gelen 21 kişilik turist kafilesi, Küre Dağları Milli Parkı, Pınarbaşı Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras gibi doğal güzellikleri ziyaret etti. Ayrıca, kent merkezindeki tarihi alanları da gezerek Kastamonu mutfağının farklı lezzetlerini deneyimlediler ve yöresel ürünlere ilgi gösterdiler.

KUZKA, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk kez 2024 yılında uygulayacağımız destek programı ile paket tur programlarını destekleyeceğiz. 2025 yılında bu desteği genişleterek yurt dışı paket programları da dahil edilecektir” dedi. Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan 2 ve 3 gecelik yabancı tur programlarına geri ödeme desteği sağlanacak. Desteklerden yararlanmak isteyenler için detaylı bilgi KUZKA'nın resmi web sitesinden edinilebilir.

Kastamonu'da turizm tanıtım çalışmaları kapsamında Bahreynli ilk turist kafilesi kenti gezdi.

Kastamonu'da turizm tanıtım çalışmaları kapsamında Bahreynli ilk turist kafilesi kenti gezdi.