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Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı. Ekipler onarım çalışmalarına hızla başladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:26
Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu, Çelebiler Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta gerçekleşen olayda, yolun yaklaşık 40 metrelik kısmı çökmüş durumda.

Çalışmalar Devam Ediyor

Ekipler, yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarına hızla başladı. Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır ilçe genelinde devam eden yoğun yağışların bu heyelanın sebebi olduğunu belirtti.

Demir, “Ana yol tamamen kapanmıştır. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah 2 gün içerisinde yol faaliyete geçebilir.” şeklinde konuştu.

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezine 7 kilometre...

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun yaklaşık 40 metrelik kısmı çöktü. Yolun ulaşıma tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezine 7 kilometre...

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun yaklaşık 40 metrelik kısmı çöktü. Yolun ulaşıma tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.

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