Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu, heyelan nedeniyle yaşanan kapanmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Çatalzeytin'e 7 kilometre mesafedeki Çelebiler Mahallesi'nde, 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonrasında, yolun yeniden işlevsel hale gelmesi için kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar Tamamlandı

Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, yaklaşık 40 metrelik heyelandan etkilenen yol bölümünde gerçekleştirildi. Uzun süren çabaların sonunda, güzergah kontrollü şekilde trafiğe açıldı ve ilçe ile il merkezi arasındaki ulaşım sorunu çözüldü.

Yerel halk, yolun yeniden trafiğe açılmasından memnuniyet duyarken, güvenli bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Çelebiler Mahallesinde 13 Nisan'da yolun yaklaşık 40 metrelik bölümünde meydana gelen heyelanın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Çelebiler Mahallesinde 13 Nisan'da yolun yaklaşık 40 metrelik bölümünde meydana gelen heyelanın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.