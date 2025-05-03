DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.705.731,17 0,9%

Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu, heyelan sonrası tamamlanan çalışmalarla trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 09:57
Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu, heyelan nedeniyle yaşanan kapanmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Çatalzeytin'e 7 kilometre mesafedeki Çelebiler Mahallesi'nde, 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonrasında, yolun yeniden işlevsel hale gelmesi için kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar Tamamlandı

Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, yaklaşık 40 metrelik heyelandan etkilenen yol bölümünde gerçekleştirildi. Uzun süren çabaların sonunda, güzergah kontrollü şekilde trafiğe açıldı ve ilçe ile il merkezi arasındaki ulaşım sorunu çözüldü.

Yerel halk, yolun yeniden trafiğe açılmasından memnuniyet duyarken, güvenli bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 7...

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Çelebiler Mahallesinde 13 Nisan'da yolun yaklaşık 40 metrelik bölümünde meydana gelen heyelanın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 7...

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Çelebiler Mahallesinde 13 Nisan'da yolun yaklaşık 40 metrelik bölümünde meydana gelen heyelanın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de Girişimcilik Programlarını Sergiliyor
2
Osmanlı Motosiklet Derneği'nden Anlamlı Yolculuk: Fatih Sultan Mehmet'ten Çanakkale'ye
3
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u Kabul Etti
4
Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Nemrut Krater Gölü Yolu Karla Mücadele Ekipleri Tarafından Açıldı
6
Sarıyer'de Çöken Yol Trafiğe Kapandı
7
Hakkari'de Birlikte Üretim ve Büyüme Programı Düzenlendi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!