Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolunda Heyelan Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çalışmalar aralıksız devam etmekte. Çelebiler Mahallesi mevkisinde, 13 Nisan'da gerçekleşen heyelan sonrası başlatılan onarım çalışmaları, bölge halkı için önemli bir ulaşım yolu olan bu güzergahın yeniden açılması adına büyük bir önem taşıyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yaklaşık 40 metrelik alanda yoğun bir şekilde çalışıyor. Ulaşım, çöken kısmın hemen üst tarafında açılan alternatif bir yoldan sağlanıyor. Ancak, bu noktada zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Planlanan çalışmaların, yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Ulaşımın kısa zamanda normale dönmesi, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.