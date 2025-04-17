Kastamonu-Çatalzeytin Yolunda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu-Çatalzeytin Yolundaki Heyelan Sonrası Onarım Çalışmaları

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda yürütülen onarım çalışmaları devam ediyor. 13 Nisan'da Çelebiler Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları Ekipleri Yoğun Mesai Harcıyor

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 40 metrelik çöken yol kısmının onarılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ulaşımın sağlanabilmesi için süratli bir şekilde ilerleyen ekipler, çalışmaların kısa sürede tamamlanması adına büyük bir çaba sarf ediyor.

Dron ile Görüntüleme Yapıldı

Yolun çöken kısmı ve yürütülen onarım çalışmaları, dron ile havadan görüntülendi. Bu görüntüler, devam eden çalışmanın boyutunu gözler önüne serdi ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.