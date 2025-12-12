Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı

Cide-Kastamonu karayolunda kaza

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Savaş K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cide-Kastamonu karayolunda şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Meral yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansta müdahale edilen Yasemin Meral hayatını kaybetti. Sürücü Savaş K. ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 çocuk annesi olan Yasemin Meral'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

