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Kastamonu'da 133 Yıllık Bayram Pilavı Geleneği

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır süregelen bayram pilavı etkinliği, 119 kazan etli pilav ile kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:17
Kastamonu'da 133 Yıllık Bayram Pilavı Geleneği

Kastamonu'da Geleneksel Bayram Pilavı Coşkusu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 133 yıldır düzenlenen "bayram pilavı" etkinliği, bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gelenek haline gelen etkinlikte, 119 kazan etli pilav ilçe halkına ikram edildi.

119 Kazanda Hazırlanan Etli Pilav

Bozkurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak hazırlanan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara sunuldu. Etkinlik, Bozkurt Meydanı'nda gerçekleşerek, bölge sakinlerini bir araya getirdi.

Gelenek ve Birlik Mesajları

Etkinlikte konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, bu geleneğin daha uzun yıllar sürmesini dile getirerek, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatmak isterim. Aile, küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir" ifadelerini kullandı. Ekmekci, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği artırdığına vurgu yaptı. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise gelenekleri yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

Etkinlik, duaların edilmesinin ardından yaklaşık 4 saat süren pilav ikramıyla sona erdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi. Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak 119 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Programda AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci (sol 2) de yer aldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi. Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak 119 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Programda AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci (sol 2) de yer aldı.

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