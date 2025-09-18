Kastamonu'da 2 Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.
Akkaya köyü mevkisinde otomobil şarampole devrildi
37 KE 307 plakalı otomobili süren Y.Ç., Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan B.Ç., Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köklü köyü yakınlarında kamyon çarpıştı
37 KA 203 plakalı kamyonu kullanan N.E. ile 37 ADZ 097 plakalı kamyonun sürücüsü M.K., merkeze bağlı Köklü köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücü M.K. ile yanında bulunan H.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
