Kastamonu'da 66 Yaşındaki Kadın Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 18 Kilo Verdi

Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezi ile Başarı Hikayesi

Kastamonu'da, 66 yaşındaki Nihal Baltacı, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bir yıl içinde 82 kilodan 64 kiloya düşerek sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı.

Aile hekiminin önerisiyle bir yıl önce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Baltacı, burada diyetisyen Tuğba Hızıroğlu ile tanışarak, onun tavsiyeleri doğrultusunda beslenme alışkanlıklarını değiştirdi.

Diyet Sürecinin Getirdiği Rahatlık

Baltacı, gazetecilere verdiği demeçte, grip nedeniyle gittiği aile hekiminden, kiloları nedeniyle Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildiğini dile getirdi. “Hocamın sayesinde 18 kilo vermiş bulmaktayım. Çok şükür, çok rahatım ve şu anda kuş gibi oldum,” şeklinde konuştu. Ayrıca yürüyüşlerinin daha rahat hale geldiğini ve bacak ağrılarının artık olmadığını belirtti.

Aşçılık işleriyle uğraşan Baltacı, “Her gün 145 kişilik yemek yapıyorum. Çalıştığım yerde büyük ağır şeyleri kaldırmakta bayağı rahatladım,” dedi.

Halk Sağlığı Uzmanından Önemli Açıklamalar

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'ndan Dr. Şeydanur Yaylaoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin önemini vurgulayarak, “Amacımız, daha fazla kişinin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak. Buraya aile hekimi ya da uzman hekimler yönlendirebilir, ayrıca bireyler kendileri de randevu alabilir,” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Hızıroğlu, Baltacı'nın diyet listesine uyduğunu ve kilo vermeye devam edeceğini belirtti. “Kendi sağlığına dikkat ederek yoluna devam edecek,” diye ekledi.

Diyet problemi olanlar ya da sağlıklı beslenme hakkında bilgi arayanlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurabilirler.

Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyene giden 66 yaşındaki Nihal Baltacı (fotoğrafta), bir yılda 82 kilodan 64 kiloya düştü. Aile hekiminin yönlendirmesiyle bir yıl önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Baltacı, diyetisyenin tavsiyelerini dinleyerek sağlıklı kilosuna kavuştu.

Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyene giden 66 yaşındaki Nihal Baltacı (fotoğrafta), bir yılda 82 kilodan 64 kiloya düştü. Aile hekiminin yönlendirmesiyle bir yıl önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Baltacı, diyetisyenin tavsiyelerini dinleyerek sağlıklı kilosuna kavuştu.