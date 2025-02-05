DOLAR
35,92 0,03%
EURO
37,47 -0,36%
ALTIN
3.316,15 -0,98%
BITCOIN
3.514.382,15 1%

Kastamonu'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerinde yaşananlar ve trafik durumu detaylarda.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:33
Kastamonu'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası

Kastamonu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi ve sonuç olarak 1 kişi yaralandı.

Olay Detayları

Hacıbey Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, S.Ç. (54) idaresindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, B.E. (33) tarafından yönetilen 37 A 0232 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza neticesinde 4 otomobil ve 1 minibüs de kazaya karıştı.

Yaralı ve Trafik Durumu

Kazada yaralanan B.D., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan ambulansın, Ankara'ya hasta götürmesinin ardından kente geri döndüğü öğrenildi.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor
2
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem!
4
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı: 'Filistinliler Olmadan Filistin Hakkında Karar Verilemez'
5
Deprem Bölgesine 51,1 Milyar Lira Ulaştırma Yatırımı
6
Muş'ta Aileler, Çocukları İçin 'Evlat Nöbeti'ni Sürdürüyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı