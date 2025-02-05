Kastamonu'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası

Kastamonu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi ve sonuç olarak 1 kişi yaralandı.

Olay Detayları

Hacıbey Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, S.Ç. (54) idaresindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, B.E. (33) tarafından yönetilen 37 A 0232 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza neticesinde 4 otomobil ve 1 minibüs de kazaya karıştı.

Yaralı ve Trafik Durumu

Kazada yaralanan B.D., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan ambulansın, Ankara'ya hasta götürmesinin ardından kente geri döndüğü öğrenildi.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.