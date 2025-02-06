Kastamonu'da 7 İlçede Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitimde Kar Engeli

Kastamonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi. Kar yağışı, eğitim sürecini olumsuz etkiliyor.

Okullar Tatil Edildi

Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, yarın okulların tatil olduğu belirtildi. Bu kararla birlikte öğrencilerin güvenliği ön planda tutulmuş oldu.

Taşımalı Eğitimde Ara

Şenpazar Kaymakamlığı da ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, İnebolu ilçesinin tamamında, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmiştir.

Öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları önerilirken, hava koşullarına bağlı olarak gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.