Kastamonu'da 7 İlçede Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitimde Kar Engeli
Kastamonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi. Kar yağışı, eğitim sürecini olumsuz etkiliyor.
Okullar Tatil Edildi
Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, yarın okulların tatil olduğu belirtildi. Bu kararla birlikte öğrencilerin güvenliği ön planda tutulmuş oldu.
Taşımalı Eğitimde Ara
Şenpazar Kaymakamlığı da ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, İnebolu ilçesinin tamamında, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları önerilirken, hava koşullarına bağlı olarak gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.