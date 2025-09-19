Kastamonu'da 8 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Emniyet ekipleri, Ağır Ceza Mahkemesi kararına dayanarak operasyon düzenledi

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Emniyet Mahrem Yapılanması" dosyası kapsamında verilen karar gereği, haklarında 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, emniyetten ihraç edilen FETÖ firarisi kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda Kastamonu'da 5 hükümlü, Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale'de ise birer hükümlü olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

