Kastamonu'da Ambulansta Yaşanan Kazada 4 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Kaza: Ambulans ve Cip Çarpıştı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşanan talihsiz bir kazada, ambulans ile bir cip çarpıştı. Olay, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla mevkisinde gerçekleşti.

57 yaşındaki M.Y. tarafından kullanılan 37 SK 602 plakalı ambulans, 67 yaşındaki S.K.'nın idaresindeki 37 AAZ 709 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, ambulans içinde bulunan sağlık görevlileri Y.Ö. (50) ve Ş.U. (51), ayrıca cipin sürücüsü S.K. ile araçtaki H.Ö. (43) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinden itibaren hızlıca ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ambulans ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ambulans ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.