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Kastamonu'da Batan Teknedeki İki Ceset Bulundu

Kastamonu Cide'de batan teknedeki kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:11
Kastamonu'da Batan Teknedeki İki Ceset Bulundu

Kastamonu'da Tekne Kazası: İki Cansız Beden Bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne kazası sonucunda kaybolan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan 5 metrelik "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile birlikte kaybolan Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Arama Çalışmalarına Çok Sayıda Ekip Katıldı

Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri destek veriyor. Ayrıca, Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlüklerinden gelen 6 dalgıç polis ve Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis botu, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazlarıyla birlikte arama yapıyor.

Hava Şartları Çalışmaları Zorlaştırdı

Helikopter ve AFAD ekiplerinin dronlarıyla yapılan aramalara, zaman zaman kötü hava koşulları nedeniyle ara verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında öncelikli olarak Esmanur Gürcan ve ardından Hülya Mütevelli'ye ait olduğu düşünülen ikinci ceset bulundu. Cide açıklarında ulaşan cesetler, kimlik tespit işlemleri için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekne Kazasının Ayrıntıları

Kastamonu Cide'deki batan tekne olayı 11 Ağustos tarihinde gerçekleşti. 6 kişilik gruplarının bulunduğu "Maviş" isimli fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle batma meydana geldi. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmayı başardı ve kaybolanların bulunması için acilen arama çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

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