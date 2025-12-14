Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kuzeykent Pazaryeri'nde dün gece meydana gelen olayda gerginlik bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, dün gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Cihan Çalışır ağır yaralandı; darbedilen kardeşi Ayhan Çalışır ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Ayhan Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından yaptığı çalışmada M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

