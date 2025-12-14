DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.800.425,44 1,18%

Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Esentepe'de çalınan otomobille yakalanan O.U. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:22
Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da çalıntı araçla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda aracın Taşköprü ilçesinde olduğu belirlendi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından O.U. ve A.Ş. çalıntı araçla birlikte yakalandı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KASTAMONU'DA ÇALDIKLARI OTOMOBİL İLE BİRLİKTE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANIRKEN, DİĞERİ...

KASTAMONU'DA ÇALDIKLARI OTOMOBİL İLE BİRLİKTE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANIRKEN, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
2
İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
3
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
4
Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
5
Denizli'de İkiler Otomotiv Filtre Fabrikasında Büyük Yangın
6
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı
7
Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama