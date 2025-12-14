Kastamonu'da çalıntı araçla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda aracın Taşköprü ilçesinde olduğu belirlendi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından O.U. ve A.Ş. çalıntı araçla birlikte yakalandı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

