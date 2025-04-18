Kastamonu'da 'Çeyiz ve Gelinlikler' Sergisi ve Paneli Düzenlendi

Kastamonu'da 'Gelenekten Geleceğe Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler' Sergisi

Kastamonu Saray Hamamı'nda düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" sergisi, geniş bir katılımla açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu mirasın geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

Yeni Müfredat ve Gelecek Vurgusu

Ökten, "Kültürümüzü korumanın ve sevmenin bilinciyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bu güzellikleri, emekleri ve hizmetleri koruyup geleceğimize taşımalıyız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş: Aile ve Kültürel Zenginlikler

Panelin devamında, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş büyük medeniyetlerin aile bağlarına ve kültürel zenginliklere sıkı sıkı bağlı olduğunu belirtti. Gümüş, Türkiye Yüzyılı'nın imarında köklerine bağlı bireylerin önemini vurguladı.

Panel Modere Edildi

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Gülten Küçükbasmacı, ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu ifade etti: "Ne kadar sağlam bir aile üzerine şekillenirse, toplum da o kadar sağlam şekilde geleceğe doğru yol alır." dedi.

Geleceğe Dönük Umutlar

Kastamonu'daki sergi ve panel, Vali Meftun Dallı ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Şehrin güçlü aile yapısının ve çeyiz geleneklerinin vurgulandığı etkinlik, gelecekteki kültürel sempozyumların habercisi niteliğindeydi.

Kastamonu'da "Gelenekten Geleceğe Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" Sergisi ile Paneli düzenlendi. Kastamonu Saray Hamamı'ndaki yöresel motiflerin yer aldığı serginin açılışında açılışı yapıldı.

Kastamonu'da "Gelenekten Geleceğe Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" Sergisi ile Paneli düzenlendi. Kastamonu Saray Hamamı'ndaki yöresel motiflerin yer aldığı serginin açılışında açılışı yapıldı.