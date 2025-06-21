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Kastamonu'da Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Sercan Özdemir hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 13:09
Kastamonu'da Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Acı Kaza

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, Sercan Özdemir adlı sürücü, devrilen hafriyat kamyonu ile hayatını kaybetti.

Detaylar ve Olay Yeri

Alınan bilgilere göre, 34 KL 4505 plakalı hafriyat kamyonu, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Hamidiye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Sercan Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cesedi, Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

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