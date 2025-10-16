Kastamonu'da Devrilen Tırda Sıkışan Sürücü 2 Saatte Kurtarıldı

Kastamonu Bozkurt'ta şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü Sedat C., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 22:30
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda tır üzerindeki bir asfalt makinesi de devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Sedat C. idaresindeki 06 FU 7591 plakalı tır, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Kayalarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik yamaçtan şarampole devrildi. Olay üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışması ve Yaralı

Sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sedyeyle yaklaşık 50 metre taşınan Sedat C., ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tır üzerinde bulunan asfalt makinesi de şarampole devrildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

