Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası Can Aldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçenin girişinde meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 37 HA 286 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BTP 482 plakalı başka bir otomobil ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza neticesinde yaralanan Mehmet Aslan ile E.Ç. ve Ö.K., olay yerine sevk edilen ambulanslarla Daday Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak, Mehmet Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavi altına alınan diğer yaralıların durumları ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.