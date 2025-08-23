DOLAR
Kastamonu'da Fener Alayı: Atatürk'ün Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. Yılı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayında protokol ve vatandaşlar Kışla Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:44
Kastamonu'da fener alayı düzenlendi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı, kentte coşkulu bir kutlamaya sahne oldu.

Yürüyüş ve program akışı

Organizasyonu Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için protokol ve vatandaşlar Kışla Parkı'nda toplandı. Ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla katılımcılar, yürüyüşle Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerledi.

Meydanda gerçekleştirilen programda önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

