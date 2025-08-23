Kastamonu'da Fener Alayı: Atatürk'ün Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. Yılı

Kastamonu'da fener alayı düzenlendi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı, kentte coşkulu bir kutlamaya sahne oldu.

Yürüyüş ve program akışı

Organizasyonu Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için protokol ve vatandaşlar Kışla Parkı'nda toplandı. Ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla katılımcılar, yürüyüşle Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerledi.

Meydanda gerçekleştirilen programda önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.