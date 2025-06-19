Kastamonu'da Filistin'deki Şehit Gazeteciler Anıldı

Kastamonu'da Filistin'de Şehit Olan Gazeteciler Anıldı

Kastamonu Üniversitesi, Filistin'de şehit olan gazetecileri anma programı düzenledi. Etkinlik, Kastamonu Üniversitesi Basın Yayın Müşavirliği tarafından, Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı anlatan fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Salondaki boş bırakılan koltuklara şehit gazetecilerin isimlerinin yazılması ise dikkatleri üzerinde topladı.

Gazetecilerin Cesareti ve Fedakarlığı

Kastamonu Üniversitesi Basın Yayın Müşaviri Doç. Dr. Selver Mertoğlu, konuşmasında Gazze'deki görevlerini canları pahasına sürdüren gazetecileri anmak için toplandıklarını ifade etti. Mertoğlu, "Savaşta hakikat ilk kurban olur" sözünü hatırlatarak, gazetecilerin savaşın ortasında gerçeğin peşine düştüklerini vurguladı.

Mertoğlu, gazetecilerin, özellikle çatışma bölgelerinde hakikati ortaya çıkarmak için canlarını tehlikeye attığını belirterek, "Gazeteciler her zaman seyirci olamazlar; yaptıkları işle haksızlıkların belgesini tutarlar," dedi.

Yaptığı konuşmada, savaş muhabirliğinin bedelini çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Mertoğlu, İkinci Dünya Savaşı'nda 69, Vietnam Savaşı'nda 63 ve Kore Savaşı'nda 17 gazeteci hayatını kaybetti. Bugün ise, Gazze'deki son çatışmaların basın tarihinin en ölümcül dönemi olarak belirlendiği ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'de şehit olan gazetecilerin sayısının 100'lerle ifade edildiği belirtildi.

Özveri ve Mesleki Onur

Mertoğlu, şehit gazetecilerin anısına saygı duruşunda bulunarak, onların yaptığı özverinin kelimelerin ötesinde olduğunun altını çizdi. "Kimi siperlerde kurşunların arasından yayın yaptı, kimi yıkıntıların altından gerçekleri haykırdı. Bazıları son nefesini verirken bile kamerasını kayıtta tuttu," dedi.

Program, Filistin'de yaşananların anlatıldığı bir film gösterimi ile devam etti. Öğrencilerin şiir okumasıyla ise anma etkinliği sona erdi.

Kastamonu'da Filistin'de şehit olan gazetecileri anma programı düzenlendi.

Kastamonu'da Filistin'de şehit olan gazetecileri anma programı düzenlendi.