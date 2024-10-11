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Kastamonu'da Gürültülü Egzozlu Araç Kullanımına Duyarlı Ceza

Kastamonu'da abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:29
Kastamonu'da Gürültülü Egzozlu Araç Kullanımına Duyarlı Ceza

Kastamonu'da Abartı Egzozlu Araç Ceza Aldı

Kastamonu'da, abartı egzoz kullanan bir sürücü, 6 bin 439 lira para cezası ile karşılaştı.

Denetimler Sıklaştırılıyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gürültü çıkaran bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede, aracın abartı egzoza sahip olduğu belirlendi.

Sürücüye Ceza Uygulandı

Söz konusu sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi. Abartı egzozlu otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Yetkililer, gürültü kirliliği ile mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

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