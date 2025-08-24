DOLAR
Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaşındaki Çocuk Öldü

Kastamonu Aşağı Elyakut'ta hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Zeynep K. yaşamını yitirdi, baba S.M.K. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:51
Kaza ve İlk Müdahale

Kastamonu'da, Aşağı Elyakut köyü mevkisinde meydana gelen kazada bir hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Olay, bölgedeki sürücüler ve sağlık ekipleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Kazada, A.D. (36)55 APL 470 plakalı hafriyat kamyonu ile S.M.K.'nin (39) kullandığı 37 BL 489 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil ise hurdaya döndü.

Can Kaybı ve Yaralılar

Otomobilde bulunan Zeynep K. (15), kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve Zeynep K.'nin babası S.M.K. (39) ise ağır yaralandı.

Yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep K.'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak hafriyat kamyonu sürücüsü A.D. (36) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma, ilgili birimlerce devam ediyor.

