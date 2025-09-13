Kastamonu'da Heyelan: Bozkurt-Keşlik Yolunu Açma Çalışmaları Başladı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Bozkurt-Keşlik grup köy yolunun açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:16
Kastamonu'da Heyelan: Bozkurt-Keşlik Yolunu Açma Çalışmaları Başladı

Kastamonu'da heyelan sonrası yol açma çalışmaları sürüyor

Bozkurt-Keşlik grup köy yolunda müdahale

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Bozkurt-Keşlik grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kapanan güzergâhın açılması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için müdahalelerini sürdürüyor.

Yolun kapanmasıyla birlikte ilçeye bağlı 5 köy ile mahallelerin ulaşımı, geçici olarak alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler...

