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Kastamonu'da İnebolu Çayı'nda İstinat Duvarı Çöktü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarı çökerek işçileri tehlikeye attı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:09
Kastamonu'da İnebolu Çayı'nda İstinat Duvarı Çöktü

Kastamonu'da, İnebolu Çayı üzerinde gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarının çökmesi, büyük bir paniğe yol açtı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmalar esnasında, Abdurrahmanpaşa Caddesi Turgut Özakman İstiklal Yolu Parkı mevkisinde işçilerin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Kayan toprak, istinat duvarını da derinliğine etkileyerek, suya doğru çökmesine neden oldu. Yaklaşık 100 metrelik alanda gerçekleşen bu çökme esnasında, yan taraftaki duvar inşaatında çalışan işçiler, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Olayın ardından yüklenici firma, toprak çökmesinin yaşandığı alanda yeni bir heyelan yaşanmaması için gerekli önlemleri almak üzere hemen çalışmalara başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Çayı'nda yürütülen...

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Çayı'nda yürütülen dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarında çökme meydana geldi. Yüklenici firma tarafından toprak çökmesinin yaşandığı alanda yeni heyelan yaşanmaması için çalışma yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Çayı'nda yürütülen...

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Çayı'nda yürütülen dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarında çökme meydana geldi. Yüklenici firma tarafından toprak çökmesinin yaşandığı alanda yeni heyelan yaşanmaması için çalışma yapıldı.

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