Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu
Kastamonu'da mini ekskavatörle yasa dışı kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma'nın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
İhbar Üzerine Harekete Geçildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı doğrultusunda araştırma başlattı.
Kaçma Girişimi ve Yakalamalar
Jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini fark eden şüpheliler, kazı için kullandıkları mini ekskavatör ve motorlu testereyi geride bırakarak kaçmaya çalıştı.
Başlatılan yakalama çalışmaları sonucunda şüphelilerden Y.K, O.A, C.K ve A.S gözaltına alındı. Şu an jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.