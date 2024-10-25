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Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 4 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:53
Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu

Kastamonu'da mini ekskavatörle yasa dışı kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma'nın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı doğrultusunda araştırma başlattı.

Kaçma Girişimi ve Yakalamalar

Jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini fark eden şüpheliler, kazı için kullandıkları mini ekskavatör ve motorlu testereyi geride bırakarak kaçmaya çalıştı.

Başlatılan yakalama çalışmaları sonucunda şüphelilerden Y.K, O.A, C.K ve A.S gözaltına alındı. Şu an jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

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