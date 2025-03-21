Kastamonu'da Kaçak Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Kaçak Silah Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen kaçak silah operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Silahlar ve Mermiler

Yapılan aramalarda, çok sayıda silah, silah parçaları ve mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.