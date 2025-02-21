Kastamonu'da Kar Sebebiyle Tır ve Çekicilere Yol Yasakları

Kastamonu'da yoğun kar, bazı yolları tır ve çekicilere kapattı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:12
Kastamonu'da Kar Sebebiyle Tır ve Çekicilere Yol Yasakları

Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin vermiyor. Hava koşullarının kötüleşmesi, özellikle Kastamonu-İnebolu, Cide-İnebolu, Devrekani-Çatalzeytin ve Devrekani-Bozkurt kara yollarında ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Yollar Geçici Olarak Kapatıldı

Bu olumsuz hava şartları nedeniyle, belirtilen güzergahlar geçici olarak tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı. İlgili ekiplerin durumu kontrol altına almak amacıyla çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Karayolları ekipleri, bu yolların açık kalması için yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Karla kaplı yolların güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için yapılacak çalışmalara hız verilecek.

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin...

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin...

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

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