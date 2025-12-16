Kastamonu'da Kar Yağışı İlçeleri Beyaza Bürüdü

Kastamonu'da kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü

Yüksek rakımlarda kar, il merkezinde yağmur etkili

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, il merkezinde ise yağmur etkili oldu.

Ağlı ve Seydiler ilçeleri güne karla başladı; Ağlı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi.

Küre ve İnebolu ilçelerindeki yüksek rakımlı kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri, Ağlı ilçe merkezini Azdavay, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerine bağlayan kara yolu ile Küre-İnebolu karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

