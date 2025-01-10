Kastamonu'da 'Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi' Açıldı

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilginç bir sergi açıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:02
Kastamonu'da 'Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi' Açıldı

Kastamonu'da Eşsiz Bir Sergi

Kastamonu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi" düzenlendi. Serginin açılışı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Basın Tarihinin Önemi Vurgulandı

Açılışta bir konuşma yapan Vali Dallı, basın tarihinin önemine dikkat çekerek Kastamonu'nun bu alandaki önemini vurguladı. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant ise Kastamonu basınının Türk basın tarihindeki yerini açıkladı.

Vilayet Matbaası ve Önemi

Nalbant, Kastamonu Vilayet Matbaası hakkında bilgiler vererek, "Kastamonu basın tarihinde Vilayet Matbaası özel bir öneme sahiptir. 1868 yılında kurulan matbaa, 1869 yılından itibaren basım faaliyetlerine başlamıştır. 1972 yılında Kastamonu Vilayet Gazetesi yayın hayatına girmiştir. 1869 ile 1928 arasında, tespit edebildiğimiz kadarıyla 130-140 kitap, 20 civarında gazete ve dergi yayınlanmıştır." şeklinde konuştu.

Sergi İçeriği ve Gelecek Planları

Sergi hakkında bilgi veren Nalbant, "Burada 50 civarında kitabı sergileyeceğiz. Bu yıl kitaplara odaklanıyoruz. Gelecek yıl ise Kastamonu basın tarihi üzerine daha kapsamlı bir sergi yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kastamonu'da, Vilayet Matbaasından günümüze kadar basılan tüm gazete ve dergilerle ilgili sergi düzenlenmesi hedefleniyor. Açılışı yapılan sergi, bugün akşama kadar katılımcıları ağırlayacak.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan...

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi" açıldı.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan...

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi" açıldı.

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