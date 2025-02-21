Kastamonu'da Kayar Tır Yolu Kapatmıştı, Ulaşım Yeniden Başladı

Kastamonu'da kayan tırın kapattığı Hanönü-Taşköprü kara yolu, yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:34
Kastamonu'da Kayar Tır Yolu Kapatmıştı, Ulaşım Yeniden Başladı

Kastamonu'da Kapanan Yol Yeniden Ulaşımda

Kastamonu'da, kayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Hanönü-Taşköprü kara yolu, yapılan tahliye çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

Kastamonu genelinde etkili olan kar yağışı, sürücüleri zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bugün Hanönü'nden Taşköprü istikametine giden 37 AAY 480 plakalı tır, kayarak yolun tek taraflı olarak kapanmasına sebep oldu.

Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, tırın bulunduğu yerden çıkarılması için harekete geçti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma neticesinde tır yol üzerindeki engelini kaldırarak, ulaşıma yeniden açılması sağlandı.

Bu olay, Kastamonu'daki kar yağışının sürücülerin güvenliğini nasıl olumsuz etkileyebileceğine dair bir örnek teşkil ediyor. Sürücüler, kötü hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyarılmakta.

Kastamonu'da, kayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Hanönü- Taşköprü kara yolu açıldı.

Kastamonu'da, kayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Hanönü- Taşköprü kara yolu açıldı.

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