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Kastamonu'da Kayıp 3 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Cide'de batan teknedeki 3 kişi için zorlu arama çalışmaları sürmekte, rüzgar ve dalgalar engel oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:03
Kastamonu'da Kayıp 3 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu’da Kayıp Kişiler için Arama Çalışmaları

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gideros Koyu'nda 11 Ağustos tarihinde batan Maviş isimli teknede kaybolan 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Batışın nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayda kaybolanların kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan olduğu biliniyor.

Arama Çalışmalarında Zorluklar

Arama faaliyetleri, rüzgar ve dalga koşulları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda şu ana kadar kayıp kişilere dair herhangi bir iz bulunamadı.

Özel Ekipler Görevlendirildi

Yardım amacıyla Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir kontrol botu ile 4 polis gemi personeli, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile su altında arama yaptı. Ayrıca, AFAD ekiplerinin dron ile yaptığı arama çalışmaları da zaman zaman ara verilerek devam ediyor. Bu zorlu koşullarda arama çalışmaları helikopterler tarafından da destekleniyor.

Olayın Geçmişi

Maviş isimli fiber tekne, 6 kişinin bulunduğu bir gezintiye çıkmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakınlarda bulunan bir balıkçı teknesi, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmayı başarmış, ancak diğer 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları hemen başlatılmıştı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar, rüzgar ve dalga nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar, rüzgar ve dalga nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar, rüzgar ve dalga nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

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