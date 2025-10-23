Kastamonu'da Kırık Far İziyle Minibüs Sürücüsü Tutuklandı

İhsangazi'deki ölümlü kazada polis 230 saatlik görüntüyü inceledi

Kastamonu'da kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İhsangazi ilçesi Kuşçular Mahallesi yakınlarında 20 Ekim'de kara yolu kenarında ölü bulunan kişinin İbrahim Çakal olduğu belirlendi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İhsangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekip, olay yerinde bulunan kırık far parçaları üzerinden marka eşleştirmesi yaptı ve çarpmanın hangi araç tipinden kaynaklanmış olabileceğini tespit etti.

Kaza yerinde güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle ekipler, bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki iki noktadaki kameralardan 230 saatlik görüntü incelemesi gerçekleştirdi ve ilk etapta 13 şüpheli aracı belirledi.

Olayın ardından aracın başka bir kente gitmiş olabileceği değerlendirilerek Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan analizle şüpheli araç sayısı 2'ye düşürüldü. İnceleme sonucu araçlardan birinin Bartın'da tamir ettirildiği anlaşıldı ve tamir edilen minibüsün farı ile olay yerinde bulunan kırık parçalar eşleştirildi.

Bunun üzerine minibüsün sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Kastamonu'ya getirilen M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

