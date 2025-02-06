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Kastamonu'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı

Kastamonu'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı, eğitim politikalarını tartışmak üzere başladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:55
Kastamonu'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı

Kastamonu'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı

Kastamonu'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mesleki Eğitim Çalıştayı" etkinliği başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Huriye Can Eser, çalıştayda yaptığı açılış konuşmasında, bakanlıkları tarafından herkesin bir mesleği olması anlayışıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde üç ana tema altında 74 stratejinin yer aldığını belirtti.

Eser, bu belgenin amacının, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmasını sağlamak ve böylece ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ve paydaş kurumlarla iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik yeni eğitim modellerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de çalıştayda yaptığı konuşmada, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve gelişiminin büyük önem taşıdığını belirtti. Gümüş, "Öğrencilerimizin hem ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, hem de bu çağları anlamlandırması adına birçok faaliyet icra ediyoruz. Değişen dünyada Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz," dedi.

Gümüş, ayrıca mesleki eğitim kurumlarında yeni bölümler açarak değişim ve dönüşüme ayak uydurmayı hedeflediklerini kaydetti. Son olarak elektrikli otomobil ve siber güvenlik alanlarının açıldığını belirten Gümüş, bu bölümlere gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanacağını duyurdu.

Çalıştay, yarın sona erecek.

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