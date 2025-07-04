Kastamonu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kastamonu'daki Trafik Kazası

Kastamonu'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu baca sırasındaki dört kişi yaralandı. Olay, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

Kazada Yaralananlar

Alınan bilgilere göre, Serdal S. (31) tarafından kullanılan 57 EE 144 plakalı otomobil, Burhan Ö. (44) yönetimindeki 37 S 0098 plakalı okul servisi minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobildeki Özlem S. (29) ve Eslem S. (3) isimli yolcular da yaralandı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.