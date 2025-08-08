Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, Yeniköy Farkuşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Yangının bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterler, Hanönü, Taşköprü ve Kastamonu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Mahalleye yakın bir bölgede çıkan yangının evlere sıçramaması için ekipler ve gönüllü vatandaşlar büyük bir mücadele sergiledi. Yangın, toplamda 5 hektardan fazla ormanlık alanın zarar görmesine yol açtı.

Şu anda, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

