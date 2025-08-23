DOLAR
Kastamonu'da Şapka İnkılabı 100. Yılı: Atatürk'ün Gelişi Anıldı

Kastamonu'da Atatürk'ün gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yılı yürüyüş, çelenk töreni ve TOBB'un 100 şapka defilesi ile kutlandı; sergide 250'ye yakın şapka yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:26
Kortej, çelenk töreni ve '100 şapka defilesi' ile kutlama

Kastamonu'da Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile katılımcılar, Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk kondu; çelenk sunumunu Dallı ve Baltacı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programın devamında TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "100. yılda 100 şapka defilesi" büyük ilgi gördü.

Kastamonu'nun yanı sıra Hatay, Ankara, Samsun, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi illerden gelen kadınlar da şapkalarıyla defileye katıldı. Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği defileye yoğun ilgi gösterildi ve defilenin ardından şapkalardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı'nın açıklaması

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener, serginin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurul olarak özel bir proje yürüttüklerini söyledi. Şener, kursun temmuz ayında tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu anda sergimizde 250'ye yakın şapkamız var. Katılım çok güzeldi. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada kadınlarımız sadece şapka yapmamış özenle giyinmişler ve şapkalarını sergiliyorlar. 100'üncü yılda kadınlarımızın bu şekilde şapkalarını sergilemeleri çok güzel oldu. İl dışından gelen misafirlerimizden de çok güzel dönüşler aldım."

