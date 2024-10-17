Kastamonu'da Şiddetli Yağış Sonrası İş Makineleri Sel Sularında Mahsur Kaldı

Kastamonu İnebolu'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Olay

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar, inşaat halindeki Sökü Göleti'nin iş makinelerinin sel suları altında kalmasına neden oldu. Olay, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen gölet inşaatında gerçekleşti.

Sel Suları İş Makinelerini Mahsur Bıraktı

Yağmur sonrası dağlardan gelen sular, inşaat alanını hızla doldurdu. O sırada çalışmakta olan bir özel firmaya ait iki iş makinesi, suların ortasında mahsur kaldı. Neyse ki, iş makinelerinin operatörleri, şantiyedeki diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

DSİ İncelemesi ve Sonuçlar

Olayın ardından, DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri, göletin duvarında oluşan çatlaklar olduğu yönündeki endişeleri giderme amacıyla inşaat sahasında inceleme gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemelerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Belediyeden Güvence Açıklaması

İnebolu Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak DSİ yetkililerinin gölet üzerinde inşaat incelemesi yaptığını ve göletin duvarında herhangi bir çatlama ya da benzeri bir risk bulunmadığını, dolayısıyla hayati tehlike arz edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.